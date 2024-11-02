Завершается прием заявок для нового выпуска сборника «Сказки народов России»

С 20 августа по 5 ноября 2024 года команда Русского литературного центра совместно с издательством «Прогресс» принимает работы на конкурс для нового тома сборника «Сказки народов России». Новое издание станет частью серии «Классики и современники», сообщает пресс-служба Русского литературного центра.





С момента выпуска первого тома в 2021 году серия «Сказки народов России» стала постоянным источником фольклорных и литературных произведений, которые раскрывают многообразие культур народов России.





В этом году предпочтение будет отдано новым, ранее неизвестным широкой аудитории сказкам, притчам и легендам. Также редакция приветствует работы, основанные на традиционных сюжетах, и современные интерпретации фольклорных мотивов, напоминающие творчество таких авторов, как Гоголь, Чуковский, Волков и Толстой.





Для участия в сборнике авторы могут присылать произведения от 1700 до 34 000 знаков для прозы и от 60 до 510 строк для поэзии.





Редакция приглашает авторов принять участие в конкурсе, при этом некоторые из предыдущих выпусков доступны для покупки в книжных магазинах и онлайн-библиотеках.









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