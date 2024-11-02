В Лусаке прошел концерт в честь 60-летия дипломатических связей России и Замбии

В Лусаке 30 октября прошел праздничный концерт, посвященный 60-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Замбией. СССР первым признал независимость Замбии, что положило начало многолетнему сотрудничеству, сообщается на сайте Минкультуры России.





Мероприятие состоялось в The Music Club (East Park Mall), где выступил Московский народный хор. Посол Российской Федерации в Замбии Азим Ярахмедов, приветствуя гостей, подчеркнул важность этого события, отметив теплые и устойчивые отношения между странами. По его словам, в истории сотрудничества России и Замбии не было ни одного конфликта, а 60-летняя дружба укрепляется с каждым годом. Хор представил культурное наследие России, исполнив традиционные песни и танцы.





Среди участников коллектива были выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского института культуры. В программу вошли народные песни разных российских регионов, авторские произведения, а также инструментальные композиции. Гости услышали казачьи плясовые песни, мелодии Владимирской области, лирические песни из Челябинской, Волгоградской и Белгородской областей. В репертуар также вошли такие известные произведения, как «Шумел камыш», «Ой, то не вечер», «Романс» Свиридова на стихи Пушкина и «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого на стихи Матусовского.





Художественным руководителем коллектива является Дмитрий Морозов, возглавляющий Центр русского фольклора Государственного Дома народного творчества имени В.Д. Поленова и занимающий пост заместителя председателя правления Российского фольклорного союза.





Концерт был организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта.









Фото: сайт Минкультуры России