В Музее Третьяковых пройдет образовательная программа для детей

В Музее Павла и Сергея Третьяковых стартует новый проект для младших школьников — «Сказки в Музее Третьяковых», сообщается в официальном ТГ-канале Государственной Третьяковской галереи.





Проект предлагает детям в игровом формате познакомиться с основными темами музейной экспозиции.





Программа включает короткую экскурсию по залам музея, которую продолжит кукольный спектакль, перекликающий с экскурсией. А завершит мероприятие мастер-класс, где могут поучаствовать и родители. Занятия в рамках образовательной программы пройдут 8, 15 и 22 ноября.





Каждое занятие создает пространство для развития детского воображения и ориентировано на первое знакомство ребенка с музеем.









Фото: скриншот Youtube



