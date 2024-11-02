Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян со Всемирным днем балета. Видеообращение опубликовано в ТГ-канале министра.





Любимова отметила, что балет — это искусство, воплощающее гармонию, выразительность человеческого тела и музыки, сохраняющее вековую историю и постоянное стремление к новому, к преодолению границ.





«За каждым движением артиста стоит огромный труд, самоотверженность и дисциплина, желание достичь совершенства и раскрыть перед зрителями всю палитру эмоций и чувств. Именно эти качества позволяют создавать на сцене настоящую магию», — подчеркнула министр.





По ее словам, русский балет по праву является одним из главных символов нашего культурного наследия.





«Благодарю каждого, кто вносит свой вклад в сохранение и развитие балетных традиций. Пусть каждое выступление дарит радость и вдохновение, а сцена будет пространством для творческих побед!» — завершила Любимова.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой