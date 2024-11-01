Более 24 миллиардов рублей выделили на обновление домов культуры в России за пять лет

С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» выделили более 24 миллиардов рублей на модернизацию и строительство домов культуры по всей стране. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила об этом во время своей рабочей поездки в Ставропольский край.





Она подчеркнула, что с начала реализации нацпроекта началось активное возрождение сети домов культуры. Каждый из этих объектов обычно становится центром культурной жизни в малых городах и селах. По словам Ольги Любимовой, к концу 2024 года планируется построить и модернизировать более 2000 домов культуры. На данный момент работы завершены на 1800 объектах в 78 регионах страны.





С 2022 года Минкультуры России поддерживает оснащение муниципальных и региональных музеев современным оборудованием. Учреждения получают интерактивные стенды, сенсорные панели, аудиовизуальные инсталляции и современные выставочные витрины. Министр отметила, что такие обновления позволяют расширить возможности работы музеев, реализовать новые интересные проекты и создать более комфортные условия для посетителей.





Кроме того, Ольга Любимова сообщила, что с 2019 года поддержку получили 624 муниципальных и региональных музея. До конца текущего года современное оборудование поступит еще в более чем 130 музеев.









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