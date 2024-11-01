Выставка художественного искусства впервые открылась на Фестивале Достоевского

В колонном зале Новгородской областной филармонии стартовала выставка «Искусство театра». Это событие приурочено к Международному театральному фестивалю имени Достоевского, который проходит в Великом Новгороде. Три художницы представили зрителям около десяти картин, сообщила пресс-служба фестиваля ТАСС.





Выставка посвящена театру как одному из наиболее зрелищных и интеллектуальных видов искусства. Она объединяет литературу, музыку, хореографию, изобразительное искусство и актерское мастерство. Театр всегда оказывал влияние на уровень культуры и развитие общества, что отражалось на его расцвете и упадке, а также на художественных тенденциях и духовной жизни людей. Художницы, чьи работы представлены на выставке, исследуют театр через визуальные образы, стремясь передать эмоции, цвет и звук, погружая зрителя в особую атмосферу.





Организаторы отметили, что Белла Новинькова акцентирует внимание на красоте архитектурных сооружений и пространств, которые сами по себе являются произведениями искусства. В ее работах главной темой выступают памятники архитектуры, сохраняющие величие даже в плачевном состоянии. Для художницы здание театра становится символом безвременья, позволяющим окунуться в другую эпоху через архитектуру и детали интерьера.





Катя Никитина сосредоточилась на атмосфере сценического действия. С помощью экспрессивных мазков и ярких цветов она передает эмоциональное взаимодействие между зрителями и актерами. Вдохновленная фестивалем и эстетикой театра, художница создала пять крупных холстов специально для этой выставки. Яркость красок и динамика форм отражают пластичность театрального действа в момент, когда все участники начинают верить в происходящее.





Серафима Сажина представила серию скульптур под названием «От нашего взгляда не могут укрыться улыбки». Каждая скульптура изображает волшебное существо, которое одновременно может быть героем сценического представления и персонифицированной эмоцией. Эти персонажи, согласно замыслу художницы, начинают улыбаться независимо от своего внутреннего состояния, подобно актерам на сцене, которые отображают эмоции своих героев.









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