Дмитрий Харатьян получил спецприз президента Белоруссии на кинофестивале «Листопад»

Народный артист России Дмитрий Харатьян стал обладателем специального приза президента Белоруссии за вклад в сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве. Награду ему вручили на XXX Минском международном кинофестивале «Листопад».





Артист выразил свою благодарность за почетное признание, отметив, что это для него большая честь. Он также поблагодарил выдающегося белорусского кинорежиссера Виктора Турова за то, что тот подарил ему роль Степана Глушака в трилогии Ивана Мележа, что стало началом его дружбы с белорусским кинематографом и любви к нему. Харатьян поздравил фестиваль «Листопад» с 30-летием и выразил надежду на дальнейшее процветание, как и на укрепление дружбы между Беларусью и Россией.





XXX Минский международный кинофестиваль «Листопад» проходит с 1 по 8 ноября под девизом «Кино со знаком качества». В этом году география форума обширна: на конкурс поступило 3 405 заявок из 124 стран, конкурсная комиссия отобрала 130 фильмов из более чем 40 стран. Традиционно представлены программы игровых, документальных и анимационных фильмов, а также киноленты для детской и юношеской аудитории в рамках проектов «Листопадик» и «Кино молодых». В этом году фестиваль вновь включает два конкурса: национальный и для киношкол.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал