В Калуге открылась выставка одной картины из собрания Эрмитажа

В Калужском музее изобразительных искусств (КМИИ) открылась выставка с картиной голландского мастера Филипса Ваувермана «Охота на оленей». Это произведение, принадлежавшее Государственному Эрмитажу, было приобретено в Париже по заказу Екатерины II во время распродажи коллекции герцога де Шуазеля. Открытие выставки стало знаковым мероприятием в рамках Дней Эрмитажа в Калуге, сообщила пресс-служба музея.





Представители музея рассказали о любопытной истории, связанной с картиной. Ее купили для Эрмитажа в Париже на знаменитой распродаже коллекции герцога де Шуазёля при содействии философа Дени Дидро за 20 700 ливров. Эта покупка вызвала большой резонанс, поскольку парижане были разочарованы тем, что произведение уходит в Россию, передает ТАСС.





«Охота на оленей» имеет размеры 100 на 183 см и выделяется среди работ Ваувермана, предпочитавшего небольшие форматы. Представители КМИИ отметили, что полотно объединило несколько живописных жанров, включая пейзаж и жанровую сцену, что делает его особенно интересным для зрителей. Музей подчеркнул, что в этом произведении зрители смогут увидеть не только охоту, но и различные бытовые сюжеты, что способствует его разнообразному восприятию.









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