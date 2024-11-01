В Петербурге впервые представили коллекцию снимков Льва Бородулина

В Санкт-Петербурге на территории Левашовского хлебозавода стартовала выставка «Лев Бородулин. Спорт», организованная Мультимедиа Арт Музеем Москвы. На выставке представлены оригинальные работы известного мастера советской фотографии, сообщила корреспонденту ТАСС координатор проекта Прасковья Примова.





Примова отметила , что это первая выставка коллекции в Петербурге. Она охарактеризовала Бородулина как классика не только отечественной, но и мировой спортивной фотографии. Работа художника выделяется осмысленностью и авторскими подходами, акцентируя внимание на живых эмоциях и интригах спортивных состязаний.





Выставка организована в двух частях и охватывает котельную и гостиную хлебозавода. Посетители увидят оригинальные снимки Олимпийских игр и чемпионатов мира по различным видам спорта. Кроме того, к выставке приурочена публичная программа от школы masters, в которой участвуют ведущие специалисты в области культуры и искусства.









Фото: Pixabay.com