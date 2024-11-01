В Кемерово к 90-летию театра драмы показали спектакль-проекцию

Театр драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского представил спектакль-проекцию «Театр как зеркало времени», приурочив его к своему 90-летнему юбилею. В этом проекте показали ключевые моменты становления и развития театра, сообщает корреспондент ТАСС.





Алексей Разуков, директор театра, отметил, что 90 лет — это значимый срок для человека, но для театра это всего лишь мгновение. Он рассказал о том, как за эти годы сменялись зрительские лица, актеры и репертуар, и выразил надежду, что новый формат спектакля поможет зрителям глубже понять историю театра и развить к нему любовь.





В постановке задействованы как молодые актеры, так и мастера сцены. Спектакль представлен только единожды. Первый эпизод посвящен истории создания театра, второй — адаптации к социальным и культурным изменениям, в третьем эпизоде представлены новые формы и подходы в современном театре, где традиции переплетаются с инновациями. Зрителям предложили как живые выступления, так и документальные материалы и голограммы.





На протяжении недели в театре проходили многочисленные мероприятия, включая премьеру музыкального спектакля «Труффальдино из Бергамо», основанного на пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». Этот спектакль рассказывает историю плута Труффальдино, который сбежал из бедного Бергамо в богатую Венецию XVIII века и стал слугой двух господ. Также состоялся показ спектакля «Любовь и голуби» с участием известных артистов российского театра и кино, а завершила программу открытая беседа зрителей с народными и заслуженными артистами.









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