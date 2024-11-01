Ридли Скотт вернулся к работе над продолжением «Чужого»

Режиссер Ридли Скотт подтвердил возвращение к работе над новым фильмом во вселенной «Чужой». Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.





Скотт отметил, что успех картины «Чужой: Ромул» Федерико Альвареса, вышедшей в этом году, вдохновил его на создание нового проекта. Режиссер, который уже снял несколько частей культовой франшизы, принял решение продолжить работу в этом направлении. Инсайдеры сообщают, что детали предстоящего фильма пока остаются в тени, но, по их мнению, он не станет прямым продолжением событий недавнего проекта.





В интервью Скотт также выразил сожаление, что не удалось вернуть права на «Чужого», которые в настоящее время принадлежат студии 20th Century Studios. Режиссер указал на то, что его менеджеры не успели решить этот вопрос после выхода картин «Прометей» и «Чужой: Завет».









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