Хор Дома железнодорожников победил на конкурсе «Славянские мотивы» в Минске

С 26 по 29 октября 2024 года Большой хор «Голоса дорог» Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ) успешно выступил на IV Международном творческом проекте «Славянские мотивы», который прошел в Минске (Беларусь).





В конкурсе участвовали более 20 хоровых коллективов из различных городов, включая Минск, Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Омск, Зеленоград, Истру, Коломну, Ярославль, Тульскую область и Пермь.





Жюри отметило высокий уровень исполнения хора «Голоса дорог», присудив коллективу звание лауреата II степени в номинации «Академические хоры без ограничения возраста». Конкурсные прослушивания проходили в Концертном зале «Верхний город», расположенном в центре Минска.





26 октября хор также принял участие в концерте духовной музыки с органом, который состоялся в Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии. В завершение мероприятия сводный хор всех участников исполнил два произведения Александра Гречанинова под аккомпанемент органа.









Фото: Предоставлено пресс-службой ЦДКЖ