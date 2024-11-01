Более 30 коллективов примут участие в конкурсе «Русское наследие» в Петербурге

С 4 по 6 ноября Санкт-Петербург примет Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнительских искусств «Русское наследие». На пресс-конференции в ТАСС директор Санкт-Петербургской детской школы искусств имени И. О. Дунаевского Михаил Мальцев сообщил, что в 2024 году в конкурсе примут участие 32 творческих коллектива из 13 регионов России.





Мальцев отметил, что конкурс проходит в третий раз и собрал более 500 участников. Среди новых регионов, подключившихся к фестивалю в этом году, оказались Ульяновск, Омск, Удмуртия, Брянск, Кострома и Калининград. По словам директора, такой интерес требует от организаторов и школы имени Дунаевского особой ответственности.





Особенностью текущего конкурса стало более активное сотрудничество со школами искусств и образовательными учреждениями. В день открытия участники представят свои визитные карточки, после чего пройдет показ народной драмы с трехсотлетней историей «Царь Максимилиан». Это мероприятие объединят с литературно-театральным фестивалем «Маленький принц». Вечером запланирован концерт, приуроченный к всероссийской акции «Гармонь Победы».





5 ноября стартуют конкурсные просмотры и прослушивания, которые пройдут в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Финал конкурса запланирован на 6 ноября, а гала-концерт с лучшими номерами состоится на сцене Санкт-Петербургского политехнического университета. Мальцев добавил, что вход на все мероприятия будет свободным для всех желающих.









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