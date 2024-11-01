День рождения «Художественного» в Москве отметят серией премьер и ретроспективой

С 13 по 17 ноября в кинотеатре «Художественный» в Москве состоится фестиваль, посвященный дню его основания. В программе запланированы премьеры и ретроспективные показы, где зрители увидят фильмы, участвовавшие в крупнейших международных кинофестивалях, а также новые работы российских авторов и классические киноленты.





Фестиваль откроет картина Андреа Арнольда «Птица», представляющая собой бунтарское драмеди с участием Барри Кеогана и Франца Роговского, передает ТАСС. Эта работа уже привлекла внимание на Каннском кинофестивале 2024 года, где ее номинировали на «Золотую пальмовую ветвь».





Среди других новинок фестиваля внимание привлечет драматический триллер «Кончится лето», в котором главную роль исполнил Юрий Борисов. Эта лента стала обладателем Гран-при фестиваля «Маяк» в этом году. Также зрители смогут увидеть поэтичную мелодраму «Эра» Вениамина Илясова с Марианной Шульц в главной роли, — картина признана победителем первого фестиваля молодого кино «Новое движение». Программа также включает две классические киноленты — компиляцию отреставрированных работ Ман Рея «Возвращение к разуму» с музыкальным сопровождением группы Джима Джармуша и мюзикл «Девушки из Рошфора» конца 1960-х годов с Катрин Денев в главной роли. Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.





Помимо кинопоказов, зрителей ждет тематическая прогулка «Федор Шехтель: Между чертежной доской и бокалом шампанского». Этот экскурсионный маршрут, созданный в сотрудничестве с Ultima Яндекс Go, позволит гостям узнать больше о выдающемся архитекторе Федоре Шехтеле, оформлявшем «Художественный», а также о его вкладе в русский модерн и увлечении шампанским.









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