В России выходит в прокат фильм «Возвращение попугая Кеши»

В России выходит в прокат авантюрная комедия «Возвращение попугая Кеши».



Картина выходит на экраны 31 октября. Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Роман Курцын, Гарик Харламов. В актерский состав также вошли Марк Юсеф, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко и другие.



«У нас получилось создать замечательного персонажа — попугая. У него невероятная харизма, он хулиган, и у него масса идей. После того, как его озвучил Гарик Харламов, он стал просто невероятным аттракционом. У Никиты Кологривого получилась замечательная роль, и вообще, классный ансамбль с попугаем», — рассказал режиссер фильма Олег Асадулин.



Картина расскажет историю школьного учителя географии Митяя, в руках которого оказывается умный попугай Иннокентий. Проходя вместе через множество приключений, герои помогают друг другу вернуть своих возлюбленных.









Фото: кадр из фильма "Возвращение попугая Кеши"