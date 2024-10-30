В Петербурге отпразднуют 30-летие мастерской Семена Спивака

Молодежный театр на Фонтанке подготовил фестиваль «Мастерская» в честь 30-летия педагогической деятельности народного артиста России, режиссера Семена Спивака. Фестиваль начнется 3 ноября с показа спектаклей выпускников разных лет и завершится 18 ноября праздничным вечером-сюрпризом под названием «Тайны Мастерской». Об этом рассказала директор театра Ольга Романецкая на пресс-конференции ТАСС в Санкт-Петербурге.





Романецкая подчеркнула, что в этом сезоне театр отмечает 45-летний юбилей, а мастерская Семена Спивака функционирует внутри театра уже 30 лет. По ее словам, мастерская остается сердцем театра, и большинство артистов труппы — около 70-75% — это выпускники Спивака. Директор отметила, что стажеры с первого курса выходят на сцену, накапливая практический опыт и быстро понимая своего наставника.





В рамках фестиваля покажут семь выпускных спектаклей, ставших популярными среди зрителей: «Крики из Одессы», «Жестокие игры», «Метро», «Идиот. 2012», «Обыкновенные чудики», «Игра в Шекспира. Гамлет» и «Прощание в июне». Все эти спектакли со временем вошли в репертуар театра и остаются на афише.





Запланированы встречи с каждым курсом, а также открытие фотовыставки «Мастер и его ученики». Романецкая выразила надежду, что фестиваль станет праздником не только для зрителей, но и для артистов, подтолкнув к утверждению творческого потенциала Молодежного театра как важной части российской театральной истории.





Фестиваль «Мастерская» также станет значимым событием для Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), который в этом году отмечает свое 245-летие.









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