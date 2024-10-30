В Зимнем дворце откроется выставка в память об Аркадие Ипполитове

6 ноября 2024 года в Галерее графики Зимнего дворца стартует выставка под названием «Disegno. Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма». Экспозиция посвящена памяти Аркадия Ипполитова, научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, который оставил значимый след в изучении итальянской гравюры. Рядом с произведениями искусства разместят отрывки из его текстов, которые помогут зрителям глубже понять контекст выставки.





Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что сменная галерея графики стала настоящим праздником для ценителей искусства и полезным ресурсом для студентов. Он подчеркнул важность эпохи Высокого Возрождения, которая, увенчавшаяся маньеризмом, предоставляет богатый материал для анализа и обсуждения тонкостей художественного процесса. Пиотровский добавил, что хотя музей потерял одного из своих сотрудников, его коллеги нашли способ сделать его присутствие ощутимым в этом проекте.





Искусство рисунка, по мнению экспертов, представляет собой внутреннюю основу итальянского художественного процесса XV-XVI веков. Рисунок служил лабораторией для перехода к искусству Нового времени, выступая отправной точкой для живописи, скульптуры и архитектуры. Творческие поиски и важные открытия часто начинались именно на бумаге.





Гравюра, в свою очередь, стала проводником новых художественных идей и образцом стиля. Сначала она демонстрировала новые сюжеты и служила наглядным пособием по анатомии, затем превратилась в эталон художественной индивидуальности.





Экспозиция объединяет около 150 произведений, среди которых миниатюры конца XIV века на драгоценном пергаменте и быстрые наброски мастеров маньеризма. Посетители увидят монументальные цветные ксилографии в технике кьяроскуро, строгие резцовые гравюры, загадочные аллегории и религиозные образы, пронизанные благочестивым чувством. В числе авторов представлены работы таких мастеров, как Андреа Мантенья, Филиппино Липпи, Джулио Романо и многие другие. Некоторые произведения получили новые атрибуции, а несколько десятков экспонатов впервые будут представлены широкой публике.









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