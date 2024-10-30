В Музее Мирового океана завершились «Корабельные чтения»

30 октября, в день основания Российского военно-морского флота, Музей Мирового океана провел научно-просветительский фестиваль «Корабельные чтения». Мероприятие собрало на одной площадке ведущих специалистов в области корабельного дела, которые обсудили тенденции в малом судостроении и актуальные направления работы музеев по сохранению объектов морского наследия.





Светлана Сивкова, президент музея, рассказала о том, что идея проведения «Корабельных чтений» возникла в прошлом году. Она отметила важность даты 30 октября, когда Петр I провозгласил: «Морским судам быть!». Сивкова подчеркнула, что музей планирует ежегодно отмечать этот день, знакомя гостей с кораблями своей флотилии, читая стихи о море и демонстрируя работы маринистов. В этом году музей представил новые полотна художника Евгения Богданова и картины малагасийского мастера Фофы Рабеаривело.





Фестиваль открыл новый фильм из цикла «Планета Океан», посвященный яхтингу. Координатор второго межмузейного яхтенного похода «Россия на Балтике» Павел Швачко поделился планами на 2025 год, отметив стремление закрепить за мероприятием статус межрегионального события и увеличить количество участников.





Презентацию о маломерном судостроении провел Алексей Герасимов, начальник отдела маркетинга Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Лекцию о судомоделизме представил Алексей Силко, президент Калининградской региональной общественной организации «Федерация судомодельного спорта». Участники фестиваля также познакомились с коллекцией миниатюрных судомоделей, которую представил научный сотрудник музея Даниил Пиганов. Эта коллекция, переданная музею по завещанию владельца в июне 2023 года, считается одной из крупнейших в России.





Кульминацией вечера стало выступление музыкантов из калининградского филиала Центральной музыкальной школы и чтение стихотворений о море и кораблях приглашенными поэтами и сотрудниками музея.









Фото: Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Музей Мирового океана»