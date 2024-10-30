Выставка «Сны Сибири» охватила две площадки в Красноярске

24 октября Красноярск стал площадкой для иммерсивной выставки «Сны Сибири». Мероприятие проходит одновременно в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова и Музейном центре «Площадь Мира» и продлится до 12 января 2025 года.





Выставка предоставляет посетителям возможность узнать о культурных традициях от Пермского до Приморского края, охватывая важные исторические периоды — от неолита до Средневековья. Археологическая часть выставки включает более 90 артефактов из музеев по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. В то же время современное искусство представлено работами авторов из Западной и Восточной Сибири, которые исследуют темы неоархаики.





На торжественном открытии министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов отметил, что Сибирь представляет собой уникальную и загадочную землю, которая привлекает внимание ученых и творцов на протяжении многих веков. Он добавил, что данная выставка сочетает историю и искусство и благодаря ей зрители смогут погрузиться в тайны родного края.





Организацией выставки занимается Фонд развития науки и культуры «Таволга». В экспозиции также представлены уникальные экспонаты, такие как свернувшаяся пантера из кургана Аржан-1 в Туве и миниатюрные роговые подвески из детского погребения.





Председатель Попечительского совета фонда «Таволга» Марина Бондарева подчеркнула, что открытие выставки в Красноярске является амбициозной задачей, которая позволяет лучше раскрыть сибирское наследие. Она отметила, что с каждым новым проектом к фонду присоединяются новые музеи и научные институты по всей России, что демонстрирует богатство традиционного и современного искусства Сибири.





Выставка на двух площадках предлагает различные интерпретации коллекций. В Музейном центре «Площадь Мира» акцент сделан на зооморфных образах древнего искусства, в то время как современное искусство служит прологом к археологии, создавая возможность для погружения в атмосферу древности. В Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова выставка приглашает зрителей к размышлениям, сочетая архаические образы с современными инсталляциями, дополняемыми уникальной музыкальной композицией и ароматическим сопровождением.









Фото: Никита Ларионов / КХМ имени Сурикова