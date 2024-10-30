Сериал «Слово Пацана. Кровь на асфальте» будут показывать в Польше

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», созданный Жорой Крыжовниковым, планируют показать в Польше. Генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова сообщила о ведении переговоров по продаже этого сериала в Китай.





Балановa отметила, что даже в странах, которые сегодня считаются недружественными, контент НМГ продолжает пользоваться спросом. Она также рассказала, что была удивлена, когда «Слова пацана» продали в Польшу, и добавила, что интерес к этому сериалу наблюдается в разных странах, включая Китай.





Баланова подчеркнула, что решающим фактором для выхода сериала в Китае станет преодоление местного цензурного контроля. Кроме того, Баланова сообщила о первой за последние годы продаже контента НМГ в Японию.





«Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и Start 9 ноября. Сюжет сериала охватывает жизнь подростковых группировок в Казани на фоне перестройки в СССР. Проект стал одним из самых обсуждаемых сериалов 2023 года, также его показывают на телеканале НТВ.









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