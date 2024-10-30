На концерте Лободы в Ереване произошел скандал

Певица Светлана Лобода, известная своей антироссийской позицией с началом СВО, стала участницей инцидента на своем концерте в Ереване. Журналистка Алена Жигалова разместила видео конфликта в своем Telegram-канале.





Во время выступления Лобода пригласила на сцену зрительницу, ею оказалась русская женщина по имени Юлия. Певица потребовала публично осудить действия российских властей. Когда Юлия отказалась выполнить это требование, Лобода приняла решение выгнать девушку с концерта, несмотря на то, что зрительница приобрела билет.





Лобода отметила, что зрители, приходя на ее выступление, должны поддерживать ее позицию по политическим вопросам. Певица добавила, что не желает вести диалог с теми, кто этого не делает.





В зале многие зрители выразили свою поддержку Юлии, призывая ее не поддаваться на провокации Лободы. Некоторые гости ответили на слова артистки гулом и свистом.









Фото: YouTube