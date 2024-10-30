В Москве откроется выставка-исследование китайского пейзажа

С 8 ноября по 15 декабря 2024 года в Первой Московской галерее восточной живописи пройдет выставка, посвященная традиционному китайскому пейзажу, под названием «За пределами видимого». Организаторы планируют представить не только эстетические аспекты восточной живописи, но и углубиться в ее философские и теоретические основы.





Китайское искусство славится своей глубиной и приверженностью традициям. Важно понять, в чем заключается этот смысл и как традиция отличается от простого воспроизведения визуальных клише. Пейзажные серии, объединенные общей концепцией, помогут зрителям найти ответы на эти вопросы, открывая перед ними мир гармонии формы, цвета и композиции.





На выставке будут представлены работы как китайских мастеров, таких как Лю Фэнвэнь и Сунь Цзиньчао, так и российских художников. Лю Фэнвэнь и Сунь Цзиньчао представляют разные поколения художников из Китая. Первый продолжает свою творческую деятельность в Поднебесной, а второй переехал в Москву в 2015 году после окончания школы искусства и дизайна при Цицикарском университете. В России он обучался сначала в МГАХИ им. В. И. Сурикова, а затем в РГХПУ им. С. Г. Строганова. Несмотря на разницу в возрасте, оба художника согласны с тем, что для глубокого понимания традиционной китайской живописи необходимо постоянно обращаться к древним источникам и основам искусства.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта