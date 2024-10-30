Гергиев анонсировал показ оперы «Турандот» на фестивале во Владивостоке

В рамках Международного дальневосточного театрального фестиваля «Мариинский» во Владивостоке дополнительно покажут оперу «Турандот», созданную итальянским композитором Джакомо Пуччини. Валерий Гергиев, художественный руководитель и директор Мариинского театра, сообщил об этом на пресс-конференции.





По словам Гергиева, решение о проведении дополнительного спектакля приняли накануне. «Турандот» покажут 1 ноября в 12:00, что станет приятным сюрпризом для жителей города. Он отметил, что особенно важным является участие семей участников СВО, пенсионеров, школьников и всех любителей оперы, поскольку спектакль обогатит культурную жизнь региона.





Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» проходит во Владивостоке с 29 октября по 17 ноября. В этом году фестиваль выделяется разнообразием программных мероприятий, включающих оперные и балетные показы. Среди запланированных произведений – опера «Тоска» Джакомо Пуччини, «Золушка» Джоаккино Россини и премьера оперы «Набукко» Джузеппе Верди.





В дополнение к основным спектаклям гостей ждут «Театральные предисловия». Эти встречи с музыковедами театра позволят зрителям узнать больше об истории создания спектаклей и их сценической жизни.