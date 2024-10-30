Строительство театрально-музейного комплекса во Владивостоке завершится к 2026 году

Владивосток ожидает завершения строительства нового театрально-музейного комплекса на Орлиной сопке в 2025-2026 годах. Об этом сообщил Валерий Гергиев, художественный руководитель и директор Мариинского театра, на встрече с журналистами.





Гергиев подчеркнул, что проект продвигается согласно графику. Он отметил, что недавняя поездка в Китай позволила ознакомиться с рядом новых культурных объектов, которые уже строятся или планируются к завершению одновременно с владивостокским комплексом. Гергиев выразил уверенность в серьезности данного вопроса и значимости сопоставления с международными стандартами.





Культурно-образовательный кластер на Орлиной сопке включает два основных блока: культурно-образовательный и музейно-театральный. Первый комплекс, расположенный на острове Русский, был введен в эксплуатацию год назад. Он включает филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы, а также общеобразовательную школу с двумя бассейнами, интернаты и общежития для студентов и преподавателей.





В строящемся музейно-театральном блоке разместятся филиалы таких учреждений, как Третьяковская галерея, Российский государственный институт сценических искусств, Школа креативных индустрий и Мариинский театр. Это создаст новые возможности для развития культуры и образования в регионе.









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