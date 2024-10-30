В Калининграде наградят лауреатов премии «Органист года – 2024»

Калининград станет площадкой для пятой юбилейной церемонии вручения премии «Органист года – 2024», которая состоится 3 ноября. Лауреатов объявят в знаменитом Кафедральном соборе на острове Канта. Пресс-секретарь собора Яна Лутченко рассказала о важности этого события для музыкального сообщества.





В этом году органисты будут награждены в четырех основных номинациях: «Персона», «Дебют», «За вклад в профессию» и «За самую оригинальную и концептуальную программу», передает ТАСС. Среди претендентов на премию значатся победительница XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Мария Коронова, старший преподаватель Московской консерватории Алексей Шмитов, солист Красноярской филармонии Андрей Бардин, музыкант и педагог Галина Семенова. Также в числе номинантов известный органист Эудженио Мария Фаджиани и 14-летний музыкант Илья Дедехин из Москвы.





Лауреаты смогут выступить на знаменитом органе Кафедрального собора, который считается крупнейшим в России и одним из ведущих в Европе. По словам Лутченко, помимо традиционных наград, будет вручено несколько специальных призов. Имена их обладателей сохраняются в секрете, однако известно, что Эудженио Мария Фаджиани получил награду «За создание культурных мостов». Из-за обстоятельств он не сможет посетить церемонию, и его приз вручат на концерте в Московской консерватории 9 ноября.









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