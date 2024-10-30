Стало известно о состоянии актера «Интернов» Александра Ильина после госпитализации

30.10.2024

Стало известно о состоянии актера «Интернов» Александра Ильина после госпитализации
Концертный директор группы «План Ломоносова» Максим Гвоздев рассказал о состоянии ранее госпитализированного актера и музыканта Александра Ильина.

По словам Гвоздева, состояние Ильина хорошее, и команда надеется на скорейшее возвращение артиста.

«У него все в порядке, я думаю. Со вчерашнего дня в больницу уехал, надеюсь, что скоро приедет. Все хорошо», — приводит агентство ТАСС слова Гвоздева.

Гвоздев добавил, что запланированные концерты группы пройдут согласно гастрольному графику.

«Все, что запланировано, — все будет», — сказал Гвоздев.


Фото: кадр видео