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Лауреаты конкурсов выступят в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках в рамках проекта «Музыкальный калейдоскоп»

30.10.2024

Лауреаты конкурсов выступят в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках в рамках проекта «Музыкальный калейдоскоп»
В городах Кабардино-Балкарской и Чеченской Республики пройдут концерты лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

Выступления состоятся в рамках творческого проекта «Музыкальный калейдоскоп», передает пресс-служба Министерства культуры России.

Организатором проекта выступает Росконцерт. В Государственном концертном зале им. Ю. Х. Темирканова 6 ноября состоится концерт Симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии. В программу войдут произведения Моцарта, Дж. Гершвина, Чайковского.

В Курчалое 8 ноября и в Грозном 9 ноября состоятся концерты Симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова. В программу войдет музыка российских и зарубежных композиторов.

Целью проекта «Музыкальный калейдоскоп» является содействие развитию всех форм культурного сотрудничества в регионах России, взаимный обмен культурными достижениями, поощрение совместной творческой деятельности музыкантов-исполнителей, поддержка региональных музыкальных коллективов.


Фото: пресс-служба Минкультуры России