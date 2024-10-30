Для двух павильонов ВДНХ разработают проект реставрации

Специалисты разработают проектную документацию для павильонов 62 «Охрана природы» и 64 «Оптика» на ВДНХ, после чего начнется реставрация этих объектов, сообщил заместитель генерального директора ВДНХ Александр Тарасов.



По словам Тарасова, завершается разработка научно-проектной документации для павильона «Оптика», а также проектной документации по реставрации фасадов и кровли павильона «Охрана природы». Техническая часть уже практически согласована, отметил Тарасов.



По его словам, после согласования и прохождения экспертизы и получения положительного заключения будут проведены конкурсные процедуры на выбор подрядных организаций по выполнению реставрационных работ.



«С учетом объема работы реставрация в среднем занимает полтора года по каждому объекту», — сказал Тарасов.



Руководитель добавил, что всего на ВДНХ ремонтно-реставрационные работы проводятся в активной фазе в семи павильонах.









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