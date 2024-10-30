ГМИИ им. Пушкина представит большую выставку, посвященную Великой Победе

30.10.2024
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина организует большую выставку, посвященную Победе в Великой Отечественной войне.
Точные даты открытия выставки пока не определены. Об этом рассказала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева, передает
ТАСС.
«После того, как закончатся натюрморты, которые идут сейчас, мы открываем большую выставку, посвященную Победе в Великой Отечественной Войне. В этом году мы взяли не совсем обычную тему и открываемся раньше, чем большинство наших коллег», — приводит агентство слова директора.
По словам Лихачевой, тема, выбранная для освещения, является сложной и двухсоставной. Музей хочет представить произведение искусства в качестве «одной из главных жертв любых военных, боевых действий». Лихачева добавила, что «уничтожение предмета культуры не может уничтожить культуру, пока живы ее носители, а носителем культуры является человек».
Директор рассказала, что часть выставки будет сконцентрирована вокруг произведений искусства, сохранившихся после взрыва 17 мая 1945 года берлинского бункера «Фридрихсхайн». Вторая часть охватит историю культурных утрат бывшего СССР и ее интерпретацию современным художником, прежде всего, средневековых новгородских фресок, которые полностью были уничтожены после войны.
Фото: Pixabay.com