В Петербурге открылась выставка о выдающихся изобретателях «Политехнический музей: создавая настоящее»

В Санкт-Петербурге стартовала выставка Политехнического музея «Политехнический музей: создавая настоящее».



Проект посвящен выдающимся отечественным ученым и инженерам-изобретателям, передает пресс-служба Министерства культуры России.



«Впервые Политехнический музей представляет в Санкт-Петербурге уникальные коллекции, посвященные ключевым именам отечественной науки, важнейшим открытиям и изобретениям наших ученых, проложивших путь к новым достижениям российского и мирового научно-технического прогресса», — отметила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова.



Руководитель добавила, что такие проекты особенно ценны для молодой аудитории, так как они не только рассказывают о великом наследии России, но и вдохновляют подрастающее поколение, демонстрируя, какую значительную роль играет наука во всех сферах жизни.



«Может быть, кто-то из юных посетителей увидит здесь начало своего профессионального пути и однажды станет следующим Курчатовым или Александровым», — сказала Харламова.



В экспозиции представлено более 200 предметов из коллекции Политехнического музея, демонстрирующих достижения и потенциал российской научной и инженерной школ, их вклад в мировой научно-технический прогресс.









Фото: пресс-служба Минкультуры России