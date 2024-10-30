«Граф Монте-Кристо» стал самым кассовым зарубежным фильмом в России в 2024 году

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Согласно данным платформы, по состоянию на 30 октября кассовые сборы французской ленты Матьё Делапорта и Александра де Ла Пательера превысили 450 млн рублей.До этого первое место по сборам среди зарубежных картин занимал боевик Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Общая касса фильма в России составила 445,6 млн рублей.Лента «Граф Монте-Кристо» вышла в прокат 19 сентября.«Этот успех в прокате подтверждает, что аудитория сегодня жаждет динамичных и захватывающих историй, а онлайн-кинотеатры играют все более важную роль в их создании и продвижении», — прокомментировала итоги заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Okko и продюсер Эльвира Дмитриевская.