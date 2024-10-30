В столице стартовал художественный проект «Артерия»

В Москве стартовал художественный проект для учащихся школ и колледжей «Артерия».



Проект откроет лекция современного иллюстратора Петра Скляра, который поделится с участниками проекта размышлениями о связи изобразительного искусства и фольклора.

Школьники и студенты смогут также принять участие в арт-олимпиаде, выставить свои работы в Третьяковской галерее.



«Сегодня в столице более 70 тыс. школьников и студентов колледжей занимаются изобразительным искусством. В специально созданном городском проекте «Артерия» мы стремимся поддержать их увлечение по-новому. У ребят будет возможность посетить лекции искусствоведов и мастер-классы популярных художников, также их ждут пленэры, арт-олимпиада и захватывающий челлендж в социальных сетях. Ярким завершением станет выставка работ участников, которая пройдет в Третьяковской галерее», — рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.



В программу проекта входит также художественный челлендж, который состоится в социальных сетях. Финальной точкой проекта станет выставка современного искусства «18-», на которой представят лучшие работы школьников и студентов колледжей, созданные в рамках челленджа «Рисуй со мной».









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