Путин поблагодарил соотечественников за рубежом за защиту русской культуры

Президент России Владимир Путин поблагодарил участников VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, за защиту международных позиций российской культуры и русского языка.



«Конечно, для делегатов, которые проживают в недружественных странах, приезд в Москву для участия в этом мероприятии потребовал личного мужества. И я хотел бы искренне поблагодарить тех, кто даже в самых непростых условиях продолжает активно отстаивать международные позиции российской культуры и русского языка», — привел слова главы государства министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Президент подчеркнул, что Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом. Владимир Путин напомнил, что недавно были расширены возможности для восстановления и приобретения российского гражданства, механизмы государственной программы по добровольному переселению постоянно совершенствуются.



«С удовлетворением отмечаю, что, несмотря на серьезные трудности и притеснения, с которыми сегодня сталкиваются на западе граждане, поддерживающие духовную связь с Россией и разделяющие наши нравственные ценности, на конгрессе собрались более 400 представителей русских общин из более чем 100 государств мира», — добавил Владимир Путин.









Фото: пресс-служба Кремля