В Петербурге откроется выставка о первопечатнике Иване Федорове и первых типографиях

В Санкт-Петербурге откроется выставка «Иван Федоров и начало книгопечатания в восточнославянских землях».



Выставка откроется в преддверии Дня народного единства в Российской национальной библиотеке (РНБ).



«Выставка посвящена русскому первопечатнику Ивану Федорову, который вел просветительскую деятельность в восточнославянских землях на территории современных России, Белоруссии и Украины. Именно он стал основоположником унификации грамматики и орфографии, благодаря чему стал складываться единый литературный русский язык и общее культурное пространство», — говорится в анонсе выставки.



Проект охватит три значимых юбилея для восточнославянской культуры. Отмечается, что посетители смогут сравнить издания первопечатника с изданиями некоторых венецианских и южнославянских типографий. Экспозиция расскажет о книгах Первой московской анонимной типографии, первых попытках книгопечатания в конце XV века. Один из разделов выставки посвящен деятельности Ивана Федорова в Москве, Заблудове, Львове, Остроге.



Посетить выставку можно до 27 декабря.









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