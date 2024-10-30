Более 5 тысяч зрителей посетили Фестиваль китайского кино в четырех российских городах

Фестиваль китайского кино в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Екатеринбурге посетили более 5 тысяч зрителей, передает пресс-служба Роскино, организатора показов.



Смотр, организованный совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры России и Государственного управления по кинематографии КНР, прошел с 22 по 27 октября. В программу вошли 10 китайских фильмов последних лет. В их числе картины «Китайский пинг-понг: отпор из тупика», «Шаг к мечте: Раз и навсегда», «Пегас 2», «Я люблю тебя!», «Творение богов», «Бесконечное путешествие», «Блуждающая Земля 2», «Обычный герой», «Там, где кончается море», «Река Халха в тишине».



Фестиваль прошел при участии китайских кинематографистов, которые посетили Госфильмофонд России, киноконцерн «Мосфильм», старейшие киностудии в Санкт-Петербурге, обсудили с российскими коллегами возможности наращивания дистрибуции российского контента в Китае.



«В рамках встреч с китайскими коллегами мы обсуждали сотрудничество, и важно отметить, что на государственном уровне проводятся переговоры о совместном кинопроизводстве. Мы надеемся, что совместные проекты будут развиваться, ведь, несмотря на культурные различия, нас многое объединяет, и в наших фильмах (и российских, и китайских) мы говорим об одних и тех же вещах: про жизнь, про людей», — рассказал директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко.









Фото: пресс-служба Роскино