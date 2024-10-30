В Большом театре пройдет премьера оперы «Руслан и Людмила»

На Исторической сцене Государственного академического Большого театра России пройдет премьера оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила», передает пресс-служба учреждения.



Премьера состоится 30 и 31 октября. Музыкальным руководителем постановки выступает Валерий Гергиев, режиссер-постановщик — Лотфи Мансури, художник-постановщик — Тьерри Боске. Декорации и костюмы для постановки предоставлены Мариинским театром.



«Новые постановки с привлечением объединенных творческих сил Большого и Мариинского театров обещают театралам невероятно насыщенный и интересный сезон на главных сценах двух столиц», — рассказал Валерий Гергиев.



В театре рассказали, что в спектакле, впервые представленном в 1994 году, возобновлены декорации и костюмы Александра Головина и Константина Коровина к постановке 1904 года, а также легендарная хореография Михаила Фокина 1917 года.



«Теперь блистательный спектакль Мариинского театра в постановке 1994 года будет представлен на Исторической сцене Большого. В главных партиях выступят солисты оперных трупп Мариинки и Большого, также задействован хор и симфонический оркестр ГАБТ. Спектакль войдет в постоянный репертуар Большого театра», — рассказали в театре.









Фото: газета "Культура"