Москве откроется выставка к 155-летию Товарищества передвижников

В Москве откроется выставка, посвященная 155-летию Товарищества передвижных художественных выставок.



Проект представит Третьяковская галерея на Кадашевской набережной 30 октября.



В экспозицию войдут работы художников-передвижников, а также мультимедийный проект об их творчестве и работе, передает пресс-служба учреждения.



«На выставке представлен мультимедийный проект, рассказывающий о деятельности ТПХВ: о том, как трудно было организовывать выставки, как решались вопросы транспортировки и экспонирования картин, что писала столичная и провинциальная критика о выставках Товарищества, с какими проблемами сталкивались художники и о многих малоизвестных подробностях их жизни», — говорится в анонсе выставки.



Отмечается, что один из разделов проекта посвящен картинам, принимавшим непосредственное участие в выставках Товарищества. Посетители также увидят салонные произведения, с целью актуализации наследия художников-передвижников. Специально для выставки подготовлен альбом-каталог с аннотациями, хроникой деятельности художников объединения, неизвестными ранее архивными документами. В рамках проекта состоятся лекции, интерактивные экскурсии для школьников.









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