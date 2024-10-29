Глава Росмолодежи обсудил с министром из ОАЭ перспективы культурного обмена

В Москве состоялась встреча руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григория Гурова с государственным министром по делам молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Аль-Нейади. Участники обсудили перспективы культурного обмена на уровне школ и университетов.





Гуров поделился в своем Telegram-канале, что на встрече речь шла о различных форматах сотрудничества, включая школьные и молодежные клубы дружбы, а также лагерные смены. Он подчеркнул важность продолжения межкультурного и межконфессионального взаимодействия с дружественными странами, такими как ОАЭ. Гуров выразил готовность приветствовать молодежь из Объединенных Арабских Эмиратов на форумах и фестивалях в России.





Кроме того, в ходе беседы Гуров отметил, что Аль-Нейади до назначения на пост министра стал первым арабским космонавтом, совершившим полет в космос. Гуров также рассказал ему о движении «Первых» и возможностях, которые Росмолодежь открывает для молодежи в России.









Фото: YouTube