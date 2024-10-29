Около 50 тысяч билетов на концерты Oasis аннулируют и заново пустят в продажу

Примерно 50 тысяч билетов на концерты воссоединившейся рок-группы Oasis аннулируют, и они вновь поступят в продажу. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на информацию от промоутеров манчестерской группы, компаний Live Nation и SJM.





По данным Би-би-си, около 4% от 1,4 миллиона билетов, которые стали доступны для покупки в августе 2024 года, сразу же оказались на платформах перепродажи, но по значительно завышенным ценам. На концерты Oasis стремились попасть более 10 миллионов человек из 158 стран, однако большинству не удалось приобрести билеты. Многим пользователям приходилось ожидать доступ к странице покупки по четыре часа и более, в результате чего система иногда просто выводила на неработающую страницу.





Аннулирование билетов связано с нарушением правил, установленных при их покупке. Новая продажа будет осуществляться на платформе Ticketmaster по первоначальным ценам.





О воссоединении Oasis, спустя 15 лет после распада, стало известно 27 августа. Братья Галлахеры решили провести 14 концертов с 4 июля по 17 августа 2025 года в таких городах, как Кардифф, Манчестер, Лондон, Эдинбург и Дублин. Позже, в связи с высоким интересом, они анонсировали три дополнительных выступления в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге, а также пять концертов в Северной Америке.









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