Не стало скульптора Евгения Ротанова

В Санкт-Петербурге на 84-м году жизни скончался известный скульптор и заслуженный художник России Евгений Ротанов. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском союзе художников на своей странице в «ВКонтакте».





Среди значимых произведений Ротанова — памятники Александру Блоку, установленные на улице Декабристов и во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, а также мемориал «Воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане» на Серафимовском кладбище.





Скульптор родился в Свердловской области и в 1965 году завершил обучение в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Веры Мухиной. В числе его работ можно выделить мемориал «Безымянная высота», который стал частью комплекса «Зеленый пояс Славы», а также памятник «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город. 1941-1944», расположенный в сквере Блокадников, горельеф «Дома Раскольникова» и мемориальную доску К. С. Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте.





Союз художников также напомнил, что среди последних проектов Ротанова находится памятник известному певцу Федору Шаляпину, который выиграл городской конкурс. Этот проект, разработанный в сотрудничестве с архитектором Иваном Кожиным, дважды занимал первое место — впервые еще в 2001 году, когда состоялся первый конкурс на создание монумента. Памятник планируется установить в Александровском парке, неподалеку от Государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.









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