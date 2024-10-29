Хабенский объяснил, почему в Голливуд приглашают российских актеров

Актер Константин Хабенский поделился, что после выхода фильма «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова к нему начали поступать предложения о съемках в Голливуде. Об этом он рассказал в подкасте «По душам», который ведет Роман Костомаров.





По словам Хабенского, голливудские продюсеры умеют анализировать финансовые показатели и обращают внимание на кассовых актеров в разных странах. Он отметил, что предложения из-за океана делают довольно цинично.





Актер подчеркнул, что соглашался участвовать только в тех западных проектах, которые вызывали у него искренний интерес. Хабенский добавил, что от некоторых предложений он отказывался, особенно если сценарий содержал неадекватные представления о России.









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