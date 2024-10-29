Выставка номинантов пятой Московской арт-премии откроется в парке «Зарядье»

В выставочном зале медиацентра парка «Зарядье» 31 октября откроется выставка номинантов юбилейной пятой Московской арт-премии. Об этом сообщила пресс-служба организаторов события.





Посетители смогут ознакомиться с современными трендами русского искусства, отраженными в работах художников, писателей, композиторов и режиссеров. Заявки на участие в премии поступили в различных номинациях, таких как «Изобразительное искусство и архитектура», «Музыка», «Кино», «Театр» и «Литература». Лучшие проекты были отобраны для масштабной экспозиции.





В номинации «Изобразительное искусство и архитектура» представлено около двадцати проектов современных художников. К числу значимых работ относится большая монографическая выставка «Небесная география, или Разбор полетов Андрея Филиппова». Это событие включает более 100 произведений, раскрывающих романтическую сторону творчества одного из ключевых представителей московского концептуализма второй волны. Также на выставке можно увидеть инсталляцию Константина Звездочетова «Два князя и царь железного камня», вдохновленную работами знаменитого советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Важным проектом станут «Всякие сказки», который объединяет работы 15 современных московских художников и будет представлен в государственных художественных музеях и на центральных выставочных площадках в семи городах в 2023 и 2024 годах.





Среди участников выставки можно встретить таких художников, как Дмитрий Цветков, Нестор Энгельке, Олег Хвостов и Лара Федотова, а также писателей Алексея Варламова, Ивана Шипнигова и Асю Володину. В числе театральных и кинорежиссеров представлены Александр Золотовицкий, Галина Зальцман, Роза Хайруллина, Павел Ващилин и другие.





Выставка продлится до 8 декабря. В конце ноября экспертный совет определит победителей пятой Московской арт премии. В состав совета вошли более двадцати ведущих специалистов, среди которых директор парка «Зарядье» Иван Демидов, художественный руководитель театра «Практика» и главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина, а также директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова.









Фото: YouTube