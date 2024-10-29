Звезда «Майора Грома» покажет места известных киносъемок в Петербурге

Российский актер Тихон Жизневский, известный по фильмам «Майор Гром» и «Преступление и наказание», возглавит новое тревел-шоу под названием «Где снимали». В этом проекте он проведет зрителей по знаковым местам съемок известных кинофильмов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм». Премьера шоу запланирована на весну 2025 года и создается на основе интерактивного проекта «Кинокарта России».





В рамках программы Жизневский поделится информацией о значении Петербурга в истории российского кино, упомянув, что именно здесь был снят первый художественный фильм Российской империи — «Понизовая вольница». Зрители смогут увидеть старейший павильон киностудии «Ленфильм» и посетить знаковые локации, такие как Александринский театр, Цирк на Фонтанке и Музей политической истории России. Кроме того, они узнают, где были отсняты сцены из таких фильмов и сериалов, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Старик Хоттабыч» и «Остров сокровищ».





Жизневский отметил, что для него Петербург представляет собой город, идеально подходящий для кинематографа, где каждая улица и уголок могут стать декорацией для фильма. Он выразил надежду, что проект «Кинокарта» не только продемонстрирует любимые фильмы с новой точки зрения, но и откроет зрителям новые места для творчества.





Шоу будет состоять из шести выпусков. Кроме Санкт-Петербурга, в программе также рассмотрят Москву, Ивановскую, Ярославскую, Калининградскую области и Республику Саха (Якутия). Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером выступает Евгений Дистерло — оператор-постановщик и документалист, имеющий опыт участия в российских и международных фестивалях.









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