Выставка мозаичных картин «Волшебные сказки» открывается в ЦТИ «Фабрика»

8 ноября Центр творческих индустрий «Фабрика» совместно со студией мозаики «Фавока» презентует выставку мозаичных картин под названием «Волшебные сказки». Это событие посвящено теме волшебства и сказочности, в экспозиции будут представлены около 30 уникальных работ, выполненных в современных техниках мозаики из стекла, камня и смальты.





В проекте участвуют более 40 авторов, среди которых как профессиональные художники, так и студенты. Все они работали в течение года, чтобы создать и раскрыть неосязаемый мир волшебства. Художники и студенты школы мозаики представят свое видение такого сложного понятия, как волшебство, используя разнообразные техники и материалы. Каждый автор поделится своими историями, вдохновленными знакомыми всем сказками или природными явлениями — подземельями, лесами и водами, где разворачиваются события любимых с детства сюжетов.





Работы на выставке не просто демонстрируют сочетание цвета, формы и фактуры. Они представляют собой целый мир, заключенный в кусочках стекла и камня. В экспозиции используются традиционные техники, которые гармонично сочетаются с современными направлениями в мозаике. Каждое произведение становится волшебным окном, позволяющим зрителям заглянуть в мир воображения и фантазии. Посетители смогут найти здесь свой уголок вдохновения и унести с собой частичку волшебства, которая останется в сердце надолго.









Фото: Предоставлено пресс-службой ЦТИ «Фабрика»