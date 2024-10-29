В Петербурге откроется выставка к 80-летию освобождения Заполярья и Северной Норвегии

В Музее железных дорог России 1 ноября откроется выставочный проект «Десятый удар», посвященный 80-летию освобождения Заполярья и Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала автор проекта, президент Центра исторического добровольчества «Паруса истории» Елена Платонова.





Платонова сообщила, что торжественное открытие выставки состоится в первый день ноября. Она выразила надежду, что проект привлечет семьи, так как в это время проходят школьные каникулы.





В 2024 году в России запланированы масштабные празднования, приуроченные к победам 1944 года, известным как «десять сталинских ударов». В этом году происходили значительные события на советско-германском фронте, такие как завершение Белорусской наступательной операции и освобождение Крыма и Одессы.





Автор проекта подчеркнула, что Петсамо-Киркенесская операция, получившая название «десятый удар», зачастую остается недооцененной. Платонова отметила, что этот этап военных действий может казаться менее значимым, поскольку он произошел в октябре 1944 года удаленно от центральных событий.









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