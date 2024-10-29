В Москве с 9 по 11 ноября пройдет третий тур и финал фестиваля-конкурса «Россия-Транзит»

С 9 по 11 ноября в Москве состоится третий отборочный тур, финал и гала-концерт Международного фестиваля-конкурса профессионального эстрадного искусства «Россия-Транзит». Этот фестиваль объединяет артистов разных жанров с 2004 года.





В этом году отборочные туры проходили во Владивостоке и Ярославле. Профессиональное жюри, состоящее из заслуженных артистов России и представителей ведущих творческих вузов, оценило более 120 разнообразных номеров. Лучшие исполнители получили приглашение на финал в столицу.





9 ноября артисты Центрального федерального округа представят свои номера в третьем отборочном туре. 10 ноября пройдет финал, где встретятся участники всех трех этапов. Завершится событие 11 ноября гала-концертом, который пройдет в Центральном доме культуры железнодорожников на Комсомольской площади.





Гала-концерт, получивший название «Битва за Гран-при», обещает стать ярким шоу с искрометным юмором ведущего Максима Аксенова. Участники продемонстрируют свои лучшие номера, а во втором отделении выступят члены жюри, среди которых поэт и композитор Симон Осиашвили, автор-исполнитель Владислав Агафонов и юморист Михаил Вашуков.









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