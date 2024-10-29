В Казани стартовал Всероссийский старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности»

В Казани в Национальной библиотеке Республики Татарстан стартовал Всероссийский старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности». Мероприятие открыл глава республики Рустам Минниханов.





Форум собрал около 200 участников, среди которых представители старообрядческих общин из России и других стран, включая Австралию, Казахстан, Молдову и США. Участвуют многодетные семьи, предприниматели и мастера народных промыслов.





На открытии форума Рустам Минниханов отметил, что это событие имеет важное значение не только для республики, но и для всей страны. Он подчеркнул, что история старообрядчества тесно связана с историей Татарстана и его многонационального народа. Президент республики добавил, что старообрядцы, наряду с мусульманами и представителями других конфессий, на протяжении веков играли ключевую роль в жизни республики. Минниханов также отметил, что Татарстан по-прежнему является важным центром старообрядчества, и нынешний форум служит наглядным подтверждением этого факта.









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