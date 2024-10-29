Во Владивостоке открылся IX Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский»

29.10.2024
Девятый Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» начался во Владивостоке. Об этом сообщили в Минкультуры России.
Масштабное событие открыла
опера-притча Родиона Щедрина «Очарованный странник». Спектакль прошел при участии Объединенного симфонического оркестра Мариинского театра и Приморской сцены под управлением дирижера Валерия Гергиева.
Гости фестиваля также увидят оперы «Тоска» Джакомо Пуччини и «Набукко» Джузеппе Верди. Завершат оперную программу премьерные показы «Золушки» Джоаккино Россини, уточнили в ведомстве.
Балетная часть фестиваля познакомит зрителей с недавними петербургскими премьерами Мариинского театра. Откроет ее постановка «Анюта». По данным Минкультуры, сюжет рассказа Антона Чехова «Анна на шее» предстанет в хореографическом воплощении народного артиста СССР Владимира Васильева.
Фото: Pixabay.com