Во Владивостоке открылся IX Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский»

29.10.2024

Во Владивостоке открылся IX Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский»
Девятый Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» начался во Владивостоке. Об этом сообщили в Минкультуры России.

Масштабное событие открыла опера-притча Родиона Щедрина «Очарованный странник». Спектакль прошел при участии Объединенного симфонического оркестра Мариинского театра и Приморской сцены под управлением дирижера Валерия Гергиева.

Гости фестиваля также увидят оперы «Тоска» Джакомо Пуччини и «Набукко» Джузеппе Верди. Завершат оперную программу премьерные показы «Золушки» Джоаккино Россини, уточнили в ведомстве.

Балетная часть фестиваля познакомит зрителей с недавними петербургскими премьерами Мариинского театра. Откроет ее постановка «Анюта». По данным Минкультуры, сюжет рассказа Антона Чехова «Анна на шее» предстанет в хореографическом воплощении народного артиста СССР Владимира Васильева.


Фото: Pixabay.com