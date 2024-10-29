В Москве подвели итоги фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом»

В Москве завершился X Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом».



Смотр проходил в столице с 26 по 28 октября. Участниками конкурсного показа стали семейные театры из 21 региона России, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Гран-при фестиваля достался театрам «Сила веры», «Арист». В номинации «Телетеатр» Гран-при получил телеспектакль «Сказка про Девочку Снегурочку» по произведениям и дневникам Бориса Шергина.



Программа фестиваля включала круглые столы, пресс-конференции, брифинги, консультации, региональные туры. Участники культурной программы посетили шоу «Антигравитация», пластический спектакль в учебном театре Театрального института им. Б. Щукина, вечер поэзии.



В рамках проекта «Театральный саквояж» семейные театры отправлялись друг к другу в гости для совместной постановки спектакля и творческого туризма.



Отмечается, что итоги исследований российского феномена семейных любительских театров будут подведены в первом документальном фильме о Фестивале «Сказка приходит в твой дом».









Фото: пресс-служба Минкультуры России