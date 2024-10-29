Директор музея-заповедника «Фанагория» представил планы учреждения на 2025 год

Музей-заповедник «Фанагория» в 2025 году представит девять выставочных проектов.



О планах музея рассказал в Министерстве культуры России директор учреждения Владимир Кузнецов, передает пресс-служба ведомства.



По словам руководителя, две выставки будут организованы на базе музея-заповедника, они стали возможны благодаря внедрению системы открытого фондового хранения.



Весной 2025 года музей представит проект «Неопознанная археология», который познакомит посетителей с уникальными древними находками, интерпретация которых представляет значительные трудности даже для опытных ученых.



Выставочный проект «Две истории одного места» будет посвящен городам-памятникам античности Фанагории и Кепам.



Часть выставок в новом году будет организована в филиале музея-заповедника в Сириусе. В их числе — выставки, приуроченные к 80-летию Победы.



Выставка «Археология и строительство: спасенная культура» расскажет о спасательных экспедициях на Таманском полуострове, проект «Календарь древних греков: праздники Эллады» — о праздниках в древнегреческом обществе, их связи с почитанием богов.



Выставки в Челябинске и Воронеже познакомят посетителей с достижениями классической археологии и привлекут внимание к вопросам охраны археологического наследия.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России